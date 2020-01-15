انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ«تانية ثانوي»

انتهى، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية من أداء امتحان اللغة الأجنبية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.



وأدى طلاب الثاني الثانوي الاختبار صباح اليوم الأربعاء في مدارسهم الأصلية، إلكترونيًا في المجهزة وورقيًا في غير المجهزة، بنظام الـopen Book.



ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الجغرافيا خلال الفترة المسائية من 1 ظهرًا وحتى 2.30 عصرًا، والتي تنعقد ورقيًا بنظام الـopen Book.



