أميرة بهى الدين: السراج ذهب إلى موسكو بلا صفة (فيديو)

أعربت الكاتبة أميرة بهي الدين، عن سعادتها برفض المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، التوقيع على الهدنة في موسكو.



وقالت أميرة، خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":"الغريب في هذا الاجتماع أن الوفد الذي ذهب مع فايز السراج هو وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع التركي"، متسائلة:"أولياء أمره مثلًا؟ السراج ذهب بلا صفة ولا وجود، لأنه فاقد الصلاحية والشرعية، ومن معه مليشيات".



وأردفت:"أردوغان رايح موسكو بصفته ايه؟ المشير حفتر ذهب ومعه صالح عقيلة رئيس البرلمان الليبي، وكل من ذهبوا معه ليبيين".



ولفتت أميرة إلى أن، ما عرض على حفتر في موسكو، لا يليق بأحفاد عمر المختار، لهذا غادر ولم يوقع، لأنه لم يجد ما يحفظ أمن الأراضي الليبية، ويخول الجيش صلاحيته، وهي الحفاظ على الأرض، ومكافحة الإرهاب.



وأكدت أن، الجيش الوطني الليبي سيصل إلى طرابلس ويحررها من المليشيات، وسيتصدى لأي غزو تركي.



وعلقت بهي الدين، على تصريحات الرئيس أردوغان، قائلة:"تصريحات في غاية الغرابة، يقول لن نتردد في تلقين حفتر الدرس اللازم، وأنه لو لم تتدخل تركيا لسيطر حفتر على كافة البلاد"، مردفة:"لا توجد خيانة أكثر من ذلك، وكلمة أخيرة، الأرض تحارب مع أصحابها، وتنتصر لأصحابها بمجرد أن تروى بدمائهم".