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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث «الصحة» يرد على تشكيك نائب في صحة تصريحات الوزيرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:01 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أحلام عبدالرحمن
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رد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على تشكيك النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، أن 100% من أهالي حي بولاق الدكرور يتلقون خدمات طبية.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لا يجب أن يسفه أحد من تصريح 100% بياخدوا خدمات طبية، فهذا يحدث بالفعل، الكل استفاد من مبادرات 100 صحة، ومبادرة ضعاف سمع، ومبادرة دعم صحة المرأة، يتم الكشف عليهم وتقديم العلاج ويحصلون على خدمات طبية"، لافتًا إلى أن أكثر من 4 ونص مليون سيدة خلال 4 أشهر، حصلوا على خدمات في مبادرة دعم صحة المرأة.

وفيما يتعلق بمستشفى بولاق الدكرور التي تقدم النائب باستجواب الوزيرة بسببها، قال مجاهد، إن المستشفى مهمل من أكثر من 17 سنة، ولم يرصد له أي مبالغ مالية، والوزيرة رصدت للمستشفى 150 مليون جنيه، ضمن خطة تطوير المستشفيات 20192020.

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