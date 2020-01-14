7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عائمة بكورنيش الجيزة

اندلع حريق هائل في عائمة على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم بالجيزة، مساء الثلاثاء.



تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى العائمات بدائرة قسم الجيزة.



دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ7 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي تنسيقا مع لنشات الإطفاء النهري.



وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بالاشتراك مع رجال المرور؛ لتسهل مهمة رجال الإطفاء.