الباز: «إذا تجاهل الخطاب الديني قداسة الإنسان لن يسمعه أحد»

عبر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن إعجابه بالداعية الإسلامي والمفكر الكبير الحبيب علي الجفري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة للاستشارات، ومدى تقبله للفن، وإعجابه بالسيدة أم كلثوم، خلال لقائه بالأمس في برنامج "90 دقيقة".



وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه قبل إعداد الحلقة مع "الجفري" كان هناك نقاش حول عرض أغنية لأم كلثوم أمام الجفري للتعليق عليها، خوفا من عدم تقبله للأمر.



وأضاف "الباز"، أن "الجفري" عبر عن إعجابه بأغنية أم كلثوم ووصف أداءها بالمعجز.



وتابع: "الخطاب الديني اللي احنا محتاجينه اشتغلت عليه الأوقاف والأزهر وعشان يكون مقبول لازم يعلي من قيمة الإنسانية، لأنه إذا تجاهل الخطاب الديني قداسة الإنسان هيصدم مع البشر ومحدش هيسمعه".

