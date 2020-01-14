أحمد طلعت ينضم إلى «حكايات بنات 4» (صورة)

انضم الفنان أحمد طلعت إلى أبطال الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي يتم تصويره حاليًا.



ونشر الفنان أحمد طلعت، صورًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من كواليس تصوير العمل وعلق قائلًا: "فاروق.. حكايات بنات الجزء الرابع.. قريبا.. إخراج مصطفي أبو سيف وإنتاج طارق الجنايني".



يذكر أن آخر أعمال الفنان الشاب هو مسلسل "زودياك" الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية في شهر رمضان الماضي.



وتخرج طلعت في كلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم عمارة ويعمل بين القاهرة ولندن، بدأ التمثيل في المسرح المدرسي ومسرح الجامعة، واكتشفه المنتج محمد حفظي وقدمه للتمثيل في ٢٠١٨ في مسلسل "السهام المارقة" ثم في ٢٠١٩ مسلسل "زودياك".