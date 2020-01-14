ميجان والأمير هارى فى لقاء تلفزيونى قريبًا

يمكن أن يقوم الأمير هاري وميجان ماركل بإجراء مقابلة تلفزيونية مع أوبرا وينفري، وذلك للتحدث عن قرارهم بالاستقلال عن المهام الملكية.



ووفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني، فقد أعلنت مقدمة البرامج أوبرا وينفري، أنها تسعى لتحديد موعد مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، من أجل التحدث عن مستقبلهم بعد قرار الاستقلال عن المهام الملكية.



وقد يؤدي إبعاد هاري وميجان إلى دفعهما إلى إجراء مقابلة كارثية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الجدل مع الزوجين اللذين يخططان لكشف جميع التحديات داخل الأسرة.



وقال مصدر ملكي: «لقد تواصل كل من هاري وميجان مع جميع الشبكات الأمريكية الكبيرة لاستكشاف إمكانات إجراء مقابلة تلفزيونية من أجل التحدث عن قرارهما».



وكشفت صحيفة «ديلي ميل»، أن ميجان عادت إلى أمريكا الشمالية، حيث تركت ابنها أرشي، البالغ من العمر ثمانية أشهر مع المربية.



وأعلن الأمير هاري، وهو ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وزوجته ميجان ماركل تخليهما عن العائلة الملكية، وسط ذهول العائلة المالكة التي تلقت الخبر من القنوات التلفزيونية.



وجاء قرارهما المفاجئ للبعض نتيجة لوجود العديد من المشكلات بينهما وبين العائلة المالكة التي لم تظهر على الساحة بشكل مباشر، ولكن البعض أفصح عنها عقب هذا القرار.