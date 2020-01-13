النائب العام يأمر بتشريح جثمان السجين مصطفى قاسم

أمر النائب العام بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبد الله محمد، للوقوف على أسباب وفاته، كما أمر بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين عن حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العيني"، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.



وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أمس الأحد، لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.