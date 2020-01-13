خالد جلال يستعرض إنجازاته المسرحية في مهرجان عمان

أقيم علي هامش مهرجان المسرح العربي التي تنظمة الهيئة العربية للمسرح في العاصمة الأردنية عمان ندوة للمخرج المسرحي الكبير خالد جلال حملت عنوان الارتجال في مسرح خالد جلال وتجربة مركز الأبداع الفني وتحدث خلال الندوة خالد جلال عن تجربته مع المسرح من الجامعة، وحتى التخرج سفره للدراسة في الخارج في دول أوروبا وتوليه منصب مدير مسرح الشباب وهو في سن صغير، كما تحدث عن نشأته في عائله مثقفة.



وقدم خالد جلال دراسة عن المسرح الخاص بها في مركز الإبداع الفني ركزت علي تجربته المسرحية من الجامعة في كلية التجارة وحتى بداية مركز الإبداع الفني، كما عرض فيلمين الأول عن مركز الأبداع الفني والثاني يسمي الأستاذ عن تجربته المسرحية وقدم مشهد بصحبة عدد من شباب الفنانين هناك ضمن ورشة أقامها لمدة 20 دقيقة، وحضر عدد كبير من الجمهور الندوة وابدوا إعجابهم وأنبهارهم بمسيرة خالد جلال في المسرح.