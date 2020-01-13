مستشار بأكاديمية ناصر يكشف أهداف «قادر 2020»

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العليا، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مناورة قادر 2020 يشترك فيها كل القوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي ومظلات.



وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المناورة يتم تنفيذها على كل الاستراتيجيات الأربعة وهذا ما يسمى بالفتح الاستراتيجي، لأن هذه القوات متمركزة في أماكن معينة وكون التحرك من هذه النقطة إلى مكان المناورة يعتبر فتح لأنه يكون معهم ذخيرة ومعدات وكل عناصر التأمين الموجودة، والنقل من الممكن أن يتم بواسطة السكة الحديد أو السيارات أو الطائرات أو بها جميعًا معًا ويتم تأمين عملية النقل من خلال الطائرات".



وتابع: "النقل عملية معقدة جدًا لأنها تتم من أربع اتجاهات يكون هناك حالة استعداد ودقة عالية جدًا في التنفيذ".



وأكد أن رسائل المناورة واضحة تصل إلى من يفكر في استهداف أي جزء من مصر سواء داخل الحدود أو خارجها وعلى مسافات كبيرة من المياه الاقتصادية أو خطوط الملاحة على البحر الأحمر أو الأبيض المتوسط، وأننا لدينا قدرة على أن نعمل في كل هذه المناطق مع بعض، كما أن التسليح الجديد الذي دخل القوات المسلحة مشترك لأن المقاتل المصري قادر على استيعابه جدًا، كما أنها تحمل رسالة اطمنان للشعب.