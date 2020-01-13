اقتصاد تركيا فى 2020.. العجز الجارى يتفاقم وتوقعات بزيادة الأزمة

أكد موقع "أحوال" التركى، أن عجز الحساب الجاري يزداد في تركيا، حيث بلغ بحلول شهر نوفمبر الماضى 518 مليون دولار، مقارنة بفائض بلغ 1.04 مليار دولار في شهر نوفمبر من عام 2018.



وتوقع استطلاع للرأي شمل 12 اقتصاديًا، عجزًا قدره 420 مليون دولار مع تقديرات تتراوح بين 250 مليون دولار و900 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة.



خفض العجز في نوفمبر، الفائض المتداول في الحساب الجارى التركي لمدة 12 شهرًا إلى 2.75 مليار دولار، أو 0.4% من الناتج الاقتصادي البالغ 734 مليار دولار.



ونمت الواردات بنسبة 11% سنويًا إلى 17.2 مليار دولار في نوفمبر، وزادت الصادرات بنسبة 0.7% إلى 16.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي التى أصدرها اليوم.



ويتنبأ أحدث برنامج اقتصادي فى تركيا، جرى الكشف عنه فى سبتمبر، بفائض في الحساب الجاري يبلغ 0.1% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.

