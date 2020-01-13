هند صبرى تبدأ تصوير «كيرا والجن» آخر يناير

تبدأ الفنانة هند صبري تصوير فيلمها السينمائي الجديد "كيرا والجن"، في أواخر شهر يناير الجاري، وهو العمل الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز، في أول بطولة سينمائية تجمع بينهما.



وتستعد هند للتجهيز خلال هذه الفترة لشخصيتها في العمل وخاصة انها تظهر بشخصية تاريخية لم يتم الكشف عنها بالكامل، بينما يتحدث العمل ككل عن حقبة زمنية محددة وهي فترة 1919.



وخلال هذه الفترة بدأت هند صبري، في حفظ دورها والقراءة الخاصة بالسيناريو وعمل تجهيزات مع المخرج مروان حامد تمهيدًا لبدء التصوير مع باقي الأبطال الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة ومن بينهم الفنان سيد رجب.