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بطاطا وجزر.. أستراليا تلقى أطعمة للحيوانات الناجية من الحريق بالهليكوبتر

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:52 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
إسلام جمال
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بدأت حكومة "نيو ساوث ويلز" القيام بحملة لإطعام الحيوانات الناجية من حرائق الغابات في استراليا، عن طريق الطائرات الهليكوبتر.

فوفقًا لما نقله موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد حملت المروحيات بالجزر والبطاطا الحلوة وذلك من أجل إلقاءها بأماكن الحريق من أجل إطعام الحيوانات.

يتم استخدام الطائرات لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة الذين تقطعت بهم السبل وسط أزمة حرائق الغابات الأسترالية.

بدأت الخدمة الوطنية للمتنزهات والحياة البرية في "نيو ساوث ويلز" مؤخرًا عملية الإطعام التي أطلقت عليها " روك والأبي" لمكافحة الطبيعة المعرضة للخطر.

وفى بيان للحكومة الاسترالية اليوم، أعلن وزير البيئة أنهم قد أسقطوا أكثر من 2200 كجم من الخضروات الطازجة للحيوانات بمنطقة الحرائق.

وقال وزير البيئة في نيو ساوث ويلز مات كين، بينما تمكنت الأنين مالس من الفرار من الحرائق التي تركوها دون مصدر للغذاء.

وأضاف السيد كين أنهم سيراقبون االحيوانات، من خلال زرع كاميرات بمنطقة الحرائق، للتأكد من وصول الطعام، مشيرًا الى انه بعد الانتهاء من هذه الموجة العنيفة من الحرائق سيتم معالجة الحيوانات بشكل كبير.

وأكد الصندوق العالمي للحياة البرية أن، حوالي 1.25 مليار من الحيوانات قد ماتت بشكل مباشر أو غير مباشر من حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا.

وقال المدير التنفيذي للصندوق، أن هذه الخسائر تشمل الآلاف من الكوالا الثمينة على الساحل الشمالي الشرقي لنيو ساوث ويلز، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى الشهيرة مثل الكنغر والكلاب.

يذكر أن الحرائق في غابات أستراليا نشبت منذ خمسة أشهر إلا أنها خرجت عن السيطرة منذ بضعة أيام، ودمرت الحرائق نحو 20 مليون فدان من الأراضي في أنحاء البلاد، ودمرت آلاف المباني وحرمت بعض البلدات الاسترالية من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول، ولقي 23 شخص مصرعهم وما زال هناك 28 شخص في عداد المفقودين، ونفق نحو 500 مليون حيوان بري.

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