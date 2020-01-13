شريف الوسيمى وشادى محسن يقدمان التجربة الـ٢٣ مع «بنات ثانوى»

وصل المؤلفان الموسيقيان شريف الوسيمي وشادي محسن لفيلمهما رقم «٢٣» كمؤلفين للموسيقى التصويرية، وذلك مع فيلم «بنات ثانوي» بعد عدة أعمال منها «تتح، والقرموطي في أرض النار، وعمر وسلوى، وعيال حريفة، وعش البلبل، وأسد سيناء، وعنتر وبيسه، الكهف».



وقال شريف وشادي، إنهما سعداء بالتعاون مع المخرج محمود كامل لأول مرة، في فيلم شبابي يستحق المشاهدة، خاصة في ظل ما حققه العمل من نجاحات.



يذكر أن هذا هو الفيلم الثاني لشريف الوسيمي وشادي محسن في موسم نصف العام، مع فيلم استدعاء ولي عمرو، من بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، ومن إخراج أحمد البدري.