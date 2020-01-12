«أحوال التركى»: نشر القوات التركية في ليبيا حماقة من أردوغان

أكد موقع "أحوال" التركي، أن نشر القوات التركية في ليبيا التي مزقتها الحرب بمثابة حماقة عسكرية ودبلوماسية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال الصحفي والمؤلف جون أندروز في مقال له "تحرك أردوغان لنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني وفايز السراج لن يحل الاضطرابات في ليبيا".



وتابع"إذا كان أردوغان يتوقع فوزًا من الجيش الشعبي أو تسوية سلمية وشيكة، فإنه يخدع نفسه".



وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أن القوات التركية قد بدأت في الوصول إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، في أعقاب اتفاقيات التعاون العسكري والبحري الموقعة بين أنقرة وحكومة سراج في 27 نوفمبر.



أحد العوامل في دعم تركيا للسراج هو دعمها لجماعة الإخوان التي تعتبرها الدول العربية منظمة إرهابية، بينما تنظر تركيا إلى المنظمة الإسلامية الواسعة الانتشار بشكل إيجابي.



وقال أندروز إن، السبب الأكبر هو رغبة أردوغان في أن تلعب تركيا دورًا حاسمًا في المنطقة مرة أخرى، بعد ما يقرب من قرن من انهيار الإمبراطورية العثمانية.