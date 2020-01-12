محمد رمضان يكشف حقيقة منعه من الغناء في حفل «الكاف»

كشف الفنان محمد رمضان، حقيقة الأخبار التي نُشرت مؤخرًا حول منعه من تقديم فقرته الغنائية المقررة في حفل اختيار الأفضل لعام 2019، والتي أقيمت في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



وقال محمد رمضان، خلال لقائه في برنامج "MBC Trending"، مع الإعلامي صبحي عطري، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4"، إنه تم دعوته كضيف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أنه تلقى الدعوة خلال وجوده في نيجريا خلال تكريمه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في مهرجان أفيرما وهو المهرجان الريمي للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أنه كان سعيدًا بالدعوة التي تلقاها.



وكانت العديد من الاخبار قد نشرت حول اختيار محمد رمضان لتقديم فقرة غنائية، وانه تم إلغائها وذلك بسبب اعتراض البعض على اختياره.