أماني الخياط تكشف دور البنوك المشبوهة لتركيا في أوروبا

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن تركيا أنشأت عددًا من البنوك قرابة 20 بنكًا في أوروبا، منها 7 بنوك فقط في ألمانيا، وتدعوا كل الأوربيين من أصول تركية لتسجيل بياناتهم ويكونوا هم قاعدة المخابرات التركية.



وأضافت أماني الخياط، خلال حلقة برنامج "الكبسولة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قيادات البنوك ورؤساء مجلس إدراتها كلهم من عناصر المخابرات التركية، وهذه العناصر هي من تشغل هذه البنوك".



وتابعت: "أن هاكان فيدان هو رئيس جهاز الاستخبارات التركي، والمفاجأة هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتركيا تنقل كل أموالها الموجودة ببريطانيا للبنوك في ألمانيا، وتجهز نفسها وتستغل الفترة التي ما زالت الحركة فيها تخضع للنظام الأوربي".