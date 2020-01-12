خالد الجندي: «ربنا يديم علينا نعمة التطبيل»

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على من يسخرون من الناس ويتهمونهم بالتطبيل، قائلًا: "يقولك انت بتطبل، ترد على أمثال الجرذان تقول لهم اه احنا مطبلاتية، طبلة بلادي يا كايدة الأعادي".



وأضاف خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc": "هنطبل لبلدنا ولرئيس بلدنا وجيش بلدنا ولا يهمنا كلامك، الله يدمها علينا نعمة".



وأردف "الجندي": "روحوا انتوا طبلوا لكبير الخاقان بتاعكم، سمعتهم مرة بيقولوا حماية الليرة التركية واجب شرعي، ولو سقطت هيغتصبوا مراتك، وأنا بقول الإرهابيين أنتم ناقصين رجولة، إذا نقصتكم الرجولة لحماية زوجاتكم هتحموا أوطانكم إزاي؟ الحمد لله ربنا خلصنا منكم".