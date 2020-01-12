«عقار مسرطن».. شركة أمريكية تسحب «نيزاتيدين» من الصيدليات

سحبت شركة "Mylan Pharmaceuticals" الأمريكية للأدوية، عقارها المعروف باسم "نيزاتيدين"، ويعالج حرقة المعدة، وشائع استخدامه لعلاج القرحة، والجزر المعدي المريئي، بعد أن ثبت به مركب NDMA، وهو مادة مسرطنة.



ورصد "الدستور" مدى تواجد العقار في الصيدليات وحجم الإقبال عليه، وجاءت على النحو التالي:



قال محمد ممدوح، أحد أصحاب الصيدليات في الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، إن عقار "نيزاتيدين" من أكثر الأدوية الفعالة التي تستخدم في علاج القرحة الهضمية، قرحة الاثني عشري، مرض ارتجاع المريء، ويمنع قرحة الكرب.



وتابع أنه علم بسحب الشركة المنتجة للعقار، إلا أن هناك بعض العبوات منه بالصيدليات، وفي انتظار المندوب الخاص بالشركة لاسترجاعها.



وأكد أحد المسئولين عن صيدلة بالدقي أن العقار تم سحبه من الصيدليات بناء على طلب الشركة المنتجة، وعن قرار سحبه، قال: هناك العديد من العقارات تحمل مادة NDMA لكن بشكل متفاوت، والإكثار منها قد يسبب السرطان.



واستكمل أن هناك بدائل للعقار المسحوب، سواء من الناحية الكيميائية أو بالطب البديل، معظمها تعطى نفس التأثير والفاعلية.



وأضاف محمد رجاء، صاحب صيدلية في إمبابة، إنه قرار سحب العقار من الأسواق لا يأتي بجدوى سريعة بل يحتاج عدة أيام، لذا ينبغى على الأطباء عدم كتابته فى الروشته للمرضى، كما يجب على الشركة المنتجة توزيع منشورات تحذيرية بجانب جمع كافة العبوات الموجودة بالصيدليات.



وأكد أن تلك الأخبار يتم تداولها سريعًا لدى الصيدليات، خاصة أنها تحمل أنباء تحذيرية عن عقار معين، ومن وقتها يتم حجب بيع العقار إلا أن هناك البعض يستمر في البيع بهدف المكسب دون الالتفات للتحذير.

