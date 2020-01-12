تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ3 فبراير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"- لجلسة 3 فبراير المقبل كطلب الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.



والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من: محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبدالملاك، ومصطفي كامل عبدالمجيد، وأحمد كامل عبدالمجيد.



وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.



وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.



ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدى عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عزالدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنعهم من أداء قوات الأمن عملهم في تأمين وحماية المنشآت.