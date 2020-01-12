الجامعة العربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار فى ليبيا

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من اليوم الأحد.



ودعت الجامعة- في تصريح صحفي لمصدر مسئول بالأمانة العامة- الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية، والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان، والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.