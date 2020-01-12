اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى أحداث مجلس الوزراء

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتى عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كلًا من: المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى عبد التواب.



ونسب للمتهمين وآخرين بالقضية تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.



كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكي.