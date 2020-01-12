الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى أحداث مجلس الوزراء

الأحد 12/يناير/2020 - 05:44 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
طباعة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتى عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كلًا من: المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى عبد التواب.

ونسب للمتهمين وآخرين بالقضية تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ9 فبراير

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ11 يونيو

غدًا.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ20 يوليو

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

منذ يوم

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

منذ حوالي 17 ساعة

«حماية وطن».. القوات المسلحة تجرى تدريبات بالأسلحة الحديثة فى «قادر 2020»

منذ حوالي 12 ساعة

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

«الفيروس التنفسي» يدق ناقوس الخطر بين الأطفال

4 أطعمة تخفف من أعراض سن اليأس

4 أسباب شائعة لحدوث الإجهاض خلال الشهور الأولى من الحمل

الرئيس نيوز

ترامب ينعى السلطان قابوس ويصفه بـ"صديق الجميع"

أحمد موسى: إثيوبيا تريد بيع مياه النيل الأزرق لمصر

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

تداول قائمة بأسماء الأعضاء الجدد للهيئات الإعلامية.. ومرشحون: لم يتواصل معنا أحد رسميا

منوعات

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

طفل هندى يستعيد بصره بعد معجزة

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ جامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

لطفى لبيب «مقاتل من ذهب» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

سرد رحلة البعثة الدنماركية بلغة أدبية فى "الأثر يقود إلى رمال"

نادى كتاب المصرية اللبنانية يناقش "نادى القلق"

افتتاح معرضين للفن التشكيلى بقاعة أوبونتو فى الزمالك

صفحتنا ع الفيس بوك