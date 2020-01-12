وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أوروبا تضع مصر كأحد البدائل لتأمين مصادر الطاقة بفضل محطات الإشارة.



وأضاف «الملا»، خلال حواره مع برنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية «on e»: «أن إسرائيل ستحول غاز آبارها إلى مصر خلال الأيام المقبلة لتسييله وإعادة تصديره، فمصر بدأت التصدير من خلال محطة إسالة إدكو، وسيتم العمل من محطة الإسالة فى دمياط خلال الشهرين المقبلين».



وأوضح أن الاستثمارات التي دخلت من قطاع البترول في آخر 3 سنوات وصلت إلى 30 مليار دولار، بينهم 11.5 مليارات دولار بحقل ظهر، و9 مليارات دولار بمشروع شمال إسكندرية، ومشروعات أخر وصل إلى 6 مليارات، والأربعة الأخرى في مشاريع بتروليه أخرى.



وأكد أنه جاري العمل لتحقيق اكتفاء ذاتي من البترول أسوة بالغاز، وفاتورة الدعم كانت تصل لـ70 مليار جنيه، واستطعنا توفير 40 مليار جنيه.