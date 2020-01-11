السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مأدبة عشاء لمسئولي سوهاج على شرف البابا تواضروس

السبت 11/يناير/2020 - 09:34 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان رسمى
طباعة
نظمت إيبارشيات محافظة سوهاج مساء اليوم، مأدبة عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني لمسئولي محافظة سوهاج.

حضر الحفل اللواء أركان حرب طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء الحسن محمود مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والقيادات الأمنية والدينية المسيحية والإسلامية، ووكلاء الوزارات، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

كما حضر المأدبة من أحبار الكنيسة: الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، والأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا والأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، صباح الإثنين، القداس الإلهى، بمذابح كنيسة مارجرجس وكنيسة العذراء والأنبا إبرام بكنيسة مارمرقس بسوهاج.

وافتتح البابا تواضروس الثاني، عقب وصوله اليوم السبت، مدارس عيون مصر سان جورج التابعة لمطرانية سوهاج.

ويلتقي قداسة البابا المجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة، فيلتقي مساء الثلاثاء برهبان دير السيدة العذراء بأخميم.

ويختتم البابا بزيارة دير الأنبا بيشاي بسوهاج صباح الأربعاء ويلتقي رهبان الدير خلال الزيارة.

وتعتبر هذه الزيارة الرعوية الأولى لقداسة البابا تواضروس لإيبارشية سوهاج، لكنها الزيارة الأولى لإيبارشيتي طما وطهطا واللتين يرأسها الأنبا إسحق الأنبا إشعياء.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 14 دقيقة

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

منذ حوالي 23 ساعة

خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

منذ يومين

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

الرئيس نيوز

"البيطريين" عن واقعة الاعتداء على "طبيبة سفاجا": لن نترك حقها

إسماعيل ياشا: وصول المدرعات التركية إلى مصراتة

"صن البريطانية" تنشر تقريرا كاذبا عن مصر.. تعرف على التفاصيل

تزايد الإقبال على المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

أصوات غريبة تكشف عن بركان تحت البحر

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ بجامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

منى سلمان: ارتبطت بوحيد الطويلة في معرض الكتاب

غدًا.. مناقشة «نادي القلق» في المصرية اللبنانية

أحمد يونس يطرح رواية "نادر فودة 5- العين الثالثة" بمعرض الكتاب

اليوم.. يسرى عبدالله يفتتح موسم صالون فتحي إمبابي

صفحتنا ع الفيس بوك