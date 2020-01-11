مأدبة عشاء لمسئولي سوهاج على شرف البابا تواضروس

نظمت إيبارشيات محافظة سوهاج مساء اليوم، مأدبة عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني لمسئولي محافظة سوهاج.



حضر الحفل اللواء أركان حرب طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء الحسن محمود مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والقيادات الأمنية والدينية المسيحية والإسلامية، ووكلاء الوزارات، وممثلي منظمات المجتمع المدني.



كما حضر المأدبة من أحبار الكنيسة: الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، والأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا والأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، صباح الإثنين، القداس الإلهى، بمذابح كنيسة مارجرجس وكنيسة العذراء والأنبا إبرام بكنيسة مارمرقس بسوهاج.



وافتتح البابا تواضروس الثاني، عقب وصوله اليوم السبت، مدارس عيون مصر سان جورج التابعة لمطرانية سوهاج.



ويلتقي قداسة البابا المجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة، فيلتقي مساء الثلاثاء برهبان دير السيدة العذراء بأخميم.



ويختتم البابا بزيارة دير الأنبا بيشاي بسوهاج صباح الأربعاء ويلتقي رهبان الدير خلال الزيارة.



وتعتبر هذه الزيارة الرعوية الأولى لقداسة البابا تواضروس لإيبارشية سوهاج، لكنها الزيارة الأولى لإيبارشيتي طما وطهطا واللتين يرأسها الأنبا إسحق الأنبا إشعياء.