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عالم

«خليجيون في حب مصر»: السلطان قابوس فقيد الأمة كلها

السبت 11/يناير/2020 - 09:15 م
قابوس
قابوس
محمد عمر
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نعت مؤسسة "خليجيون في حب مصر" للأمة العربية المغفور له لسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وتقدمت بخالص التعازي والمساواة إلى الشعب العماني الكريم.

وأعرب الدكتور يوسف العميري رئيس خليجيون في حب مصر، في بيان حصلت "الدستور" على نسخة منه عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الحاكمة الكريمة، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاءً لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والرخاء والازدهار.

وأكد العميري ثقته في مواصلة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد لخطى التقدم والازدهار ودور السلطنة الرائد في المنطقة.

وشدد العميري على أن الأمة العربية فقدت زعيمًا عظيمًا، وقائدًا حكيمًا منح حياته لوطنه ولأمته، وعمل جاهدًا على تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في بلاده ومنطقته، فقد كان فقيد الأمة العربية صاحب رؤية دبلوماسية خلاقة ولعب أدوارًا أساسية في تاريخ الدبلوماسية العربية، وحظي باحترامٍ وتقدير كبيرين على الصعيد العالمي.

وأعلنت سلطنة عمان في وقت سابق اليوم عن وفاة المغفور له قابوس بن سعيد سلطان البلاد عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

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