السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مساس بعائلات وقبائل هوارة.. تحذيرات صعيدية من فيلم «الثأر ثأري»

السبت 11/يناير/2020 - 02:45 م
هشام الهمامي
هشام الهمامي
قنا: إسلام البكري
طباعة
أبدى هشام الهمامي «رئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب» استياءه من فيلم الفنان محمد سعد المقبل، الذي يحمل عنوان «الثأر ثأري» بمشاركة الممثل سيد بدرية، والفنانة سوسن بدر.

وأوضح الهمامي في بيان له، أن الفيلم سيغضب أهل الصعيد بسبب فكرته، إذ يتناول بشكل خيالي وقائع الثأر بين عائلات البلابيش وعائلات صعيدية أخرى.

وحدد الهمامي في بيانه أسباب رفضه للفيلم قائلًا: «من المفترض أن يكون العمل الفني هادفًا، لكن مثل تلك الأعمال من شأنها زيادة الصراع بين عائلات الصعيد، خاصة وأن الأسماء حقيقية وليست من خيال المؤلف».

وعبر هشام الهمامي عن دهشته بشأن استعانة طاقم العمل بالممثل سيد بدرية، والذي شارك الهاربين من الإخوان في مسلسل على قناة "مكملين" حمل اسم "شتاء 2016" وأساء للشأن المصري.

وقال الهمامي، إن المساس بعائلات الصعيد عمومًا وقبائل هوارة خصوصًا غير مفهوم، خاصةً وأنهم مع الدولة، وتطوروا، بعكس الصور النمطية التي تتناولها الأعمال الفنية المتعلقة بالصعيد.

ودعا هشام الهمامي في ختام بيانه كافة المحامين من الصعيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء فيلم "الثأر ثاري"، كما طالب هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بضرورة وقف الفيلم، خاصةً وأن الصعيد لا زال يعاني بسبب الصورة الفنية التي تقدم عنه.

يذكر أن «البلابيش» أقدم عائلات سوهاج وقنا، وتقطن في مركز دار السلام بقرية البلابيش ودشنا بمحافظة قنا، وتشتهر بالعصبية القبلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف قضت الدولة على "الثأر" فى سوهاج؟

بدرية طلبة تتعاقد على المشاركة فى فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"

فرقة "إنسان" تقدم عرض "الربابة" على مسرح الساقية (صور)

"مبادرة أسيوط بلا ثأر".. إنهاء خصومة بين 4 عائلات وتقديم الكفن

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية فى طرابلس

منذ حوالي 8 ساعات

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

منذ حوالي 15 ساعة

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

الصور

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

الأكثر قراءة

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

أعراض تنذر بنوبة قلبية

الرئيس نيوز

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر لـ 13 يناير

التضامن تتيح لذوى الإعاقة الجمع بين معاشين بشروط

افتتاح محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 25 أبريل المقبل (صور)

غداً.. النواب يبدأ مناقشة مشروعي قانون "الإيداع والقيد" و"الثورة الخضراء"

منوعات

ثلث سكان هونج كونج يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الاحتجاجات

امرأة تضع توأمين مرتين فى سنة واحدة

فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

أوبر تنسحب من كولومبيا 1 فبراير

كشكول

مدير إدارة السلام يتابع امتحانات ثاني ثانوي في العهد الجديد

وزير التعليم: نجاح التطوير مرتبط بتصميم الأسئلة ونظام التقييم

تداول الامتحان الورقي للغة العربية للأول الثانوى على السوشيال ميديا

أول تعليق لرئيس "القومي للامتحانات" علي اختبار اللغة العربية للثاني الثانوى

إسلام سياسي

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

بالفيديو.. تقرير يكشف دور رئيس "الجزيرة" القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة

المفتي: الجماعات الإرهابية متعطشة للدماء ولا تراعي حرمة لبيوت الله

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

نائب رئيس «قصور الثقافة» يتابع مشروع «ابدأ حلمك» بأسيوط

إبراهيم أصلان «عاش هنا»: الكيت كات بالجيزة

صدور الجزء الأخير من ثلاثية «قواعد چارتين» لـ عمرو عبدالحميد

مزاد لبيع «المطوية الأولى» لشكسبير.. إبريل المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك