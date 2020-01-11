مساس بعائلات وقبائل هوارة.. تحذيرات صعيدية من فيلم «الثأر ثأري»

أبدى هشام الهمامي «رئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب» استياءه من فيلم الفنان محمد سعد المقبل، الذي يحمل عنوان «الثأر ثأري» بمشاركة الممثل سيد بدرية، والفنانة سوسن بدر.



وأوضح الهمامي في بيان له، أن الفيلم سيغضب أهل الصعيد بسبب فكرته، إذ يتناول بشكل خيالي وقائع الثأر بين عائلات البلابيش وعائلات صعيدية أخرى.



وحدد الهمامي في بيانه أسباب رفضه للفيلم قائلًا: «من المفترض أن يكون العمل الفني هادفًا، لكن مثل تلك الأعمال من شأنها زيادة الصراع بين عائلات الصعيد، خاصة وأن الأسماء حقيقية وليست من خيال المؤلف».



وعبر هشام الهمامي عن دهشته بشأن استعانة طاقم العمل بالممثل سيد بدرية، والذي شارك الهاربين من الإخوان في مسلسل على قناة "مكملين" حمل اسم "شتاء 2016" وأساء للشأن المصري.



وقال الهمامي، إن المساس بعائلات الصعيد عمومًا وقبائل هوارة خصوصًا غير مفهوم، خاصةً وأنهم مع الدولة، وتطوروا، بعكس الصور النمطية التي تتناولها الأعمال الفنية المتعلقة بالصعيد.



ودعا هشام الهمامي في ختام بيانه كافة المحامين من الصعيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء فيلم "الثأر ثاري"، كما طالب هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بضرورة وقف الفيلم، خاصةً وأن الصعيد لا زال يعاني بسبب الصورة الفنية التي تقدم عنه.



يذكر أن «البلابيش» أقدم عائلات سوهاج وقنا، وتقطن في مركز دار السلام بقرية البلابيش ودشنا بمحافظة قنا، وتشتهر بالعصبية القبلية.