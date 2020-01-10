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«الخولي»: أردوغان يواجه أزمات داخلية خطيرة ويحاول إنقاذ نفسه

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:06 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
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قال محمد الخولي، الكاتب والمفكر، إن معاهدة لوزان التي يرجع إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الآن، كانت تحل مشكلة وقتها، وتصورت أن المئة عام إلى الأبد.

وأضاف الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «سنة 1923 وقت توقيع الاتفاقية مقياس الزمن نسبي، المئة عام كانت كأنها ألف عام، أما بعد عصر الراديو والتلفزيون والقمر الصناعي، والذكاء الاصطناعي، أصبحت المئة عام مختلفة، فالمفاوض عام 1923 انتهى فكره».

وتابع: «لو هنطبق لوزان هنرجع الإمبراطوريات القديمة، فرنسا تحتل غرب إفريقيا، وإنجلترا تحتل شرق إفريقيا، هذا منطق مرفوض بكل الوسائل».

وأردف أن أروغان يبحث عن إنقاذ وجوده داخل تركيا وسط أزمة اقتصادية كبيرة مع انخفاض الليرة التركية بشكل متواصل، ويحاول إنقاذ ما حققته من مكانة من خلال الإنتاج والتصدير مع الدول العربية، متابعا: "لهذا أردوغان يواجه أزمة داخلية خطيرة ويحاول إنقاذه نفسه من الأزمات التي تحاصره".

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