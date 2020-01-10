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محمد الخولي: بقايا «داعش» تقاتل بشراسة في العراق

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:40 م
داعش
داعش
أحلام عبدالرحمن
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قال محمد الخولي الكاتب والمفكر، إن الأحداث في العراق تبدو مثل مشاهد تمثيلية، ففي يوم نستيقظ ونجد أن قاسم سليماني قتل، ثم في يوم آخر نستيقظ على ضرب قواعد أمريكية في العراق.

وأضاف الخولي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «كل من أمريكا وإيران انتهكا سيادة بلد عربي كان يمثل احد الدروع المهمة للمنطقة العربية، سواء من ناحية الجيش، أو الاقتصاد، فالعراق كان من الدول الغنية، بالبترول والمياه منذ السبعينات».

ولفت إلى أن العراق كان غني بالكوادر العلمية والفنية التي تعلمت على أعلى مستوى في أوروبا وأمريكا، وشاركت في بداية تنمية عراقية، والآن كلما حاول أن يسترد أنفاسه يرجع إلى الخلف، وإلى بدايات اشتعال صراعات، فبعد أن بدأ من جديد يحدث تمازج بين السنة والشيعة، مؤخرًا بدأت النعرات تستيقظ مرة أخرى.

وحذر الخولي، من وجود بقايا تنظيم داعش في العراق، موضحًا أن تلك البقايا تدافع من أجل البقاء والاستمرار وبوحشية.

على الجانب الآخر، لفت إلى أن هناك أجيال جديدة في إيران لم يتأثروا برسائل الإمام الخميني ورسائل الثورة الإيرانية، وهؤلاء لا يمكن أن يتأثروا إلا بما يدور في كل شوارع العالم، وهم من خرجوا للتظاهر في إيران.

وأشار الخولي، إلى أنه لا يمكن لأحد أن يحسب عدد الذين قتلوا ضحايا المواجهة بين السلطة الإيرانية والشارع الإيراني.

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