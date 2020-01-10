انفجار وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، حسبما نقلت عنه قناة السومرية نيوز العراقية.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "انفجارا لم تعرف طبيعته وقع بالقرب من أحد المطاعم ضمن منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد"، مضيفًا أن القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار لمعرفة أسبابه.

