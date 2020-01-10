أوكرانيا تستبعد الخلل الفنى من سيناريوهات تحطم الطائرة فى إيران

رجحت أوكرانيا، اليوم الجمعة، العمل الإرهابي أو الهجوم الصاروخي في حادثة الطائرة التي تحطمت في طهران.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن السلطات الأوكرانية تدرس سيناريوهين بشأن الطائرة المنكوبة في إيران، وهما أن تكون قد سقطت بصاروخ أو بعمل إرهابي.



وأعلن التليفزيون الإيراني، الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ الطائرة التي كان على متنها 176 شخصًا سقطت فوق طهران، فيما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.



ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».

