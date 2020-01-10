أحمد كرارة ينضم لأسرة «حكايات بنات» (تفاصيل)

تعاقد الفنان الشاب أحمد كرارة مع المنتج طارق الجنايني للمشاركة في مسلسل الجزء الرابع والخامس، من مسلسل "حكايات بنات"، والذي بدأ انطلاق تصويره خلال الأيام الماضية استعدادًا لعرضه.



الجزء الثالث والرابع من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، وتم التعاقد على تقديم الجزئين الجديدين من العمل مطلع شهر ديسمبر الجاري، ليتم عرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة لنجاح كبير.



يذكر أن مسلسل "حكايات بنات" أشراف على الكتابة أحمد شوقي، وهو من تأليف نهال سماحة، ماريان مجدي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد بدر كرام، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.