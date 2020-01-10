الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد كرارة ينضم لأسرة «حكايات بنات» (تفاصيل)

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:03 م
أحمد كرارة
أحمد كرارة
محمد مجدي
طباعة
تعاقد الفنان الشاب أحمد كرارة مع المنتج طارق الجنايني للمشاركة في مسلسل الجزء الرابع والخامس، من مسلسل "حكايات بنات"، والذي بدأ انطلاق تصويره خلال الأيام الماضية استعدادًا لعرضه.

الجزء الثالث والرابع من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، وتم التعاقد على تقديم الجزئين الجديدين من العمل مطلع شهر ديسمبر الجاري، ليتم عرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة لنجاح كبير.

يذكر أن مسلسل "حكايات بنات" أشراف على الكتابة أحمد شوقي، وهو من تأليف نهال سماحة، ماريان مجدي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد بدر كرام، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إنشاء مدينة طبية عالمية بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة: لا صحة لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض «شائعة»

منذ يوم

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

الجيش الليبى يمنع إبحار السفن إلى ميناءى مصراتة والخمس

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

أيام زمان

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية

دراسة: مناشف الحمامات منازل للجراثيم

اللسان أحد الأسباب الرئيسية للاختناق.. تعرف على السبب

دراسة تكشف علاقة بين الملح والسرطان

الرئيس نيوز

إحالة مسئولين بمنظومة شكاوى الجيزة إلى التحقيق

الجيش الليبى يعلن منع إبحار السفن إلى مينائى مصراتة والخمس

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8

أمن الجيزة: لا شبهة جنائية فى حادث مصرع شاب صدمه قطار بالحوامدية

منوعات

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

طالب يكتشف كوكبًا بعد أيام من تدريبه في «ناسا»

كشكول

رئيس جامعة أسيوط: تجهيز منفذ لبيع أدوات طب الأسنان للطلاب

تحذير من محافظ المنوفية لمديري المدارس بسبب الموبايلات

هل تحتسب أيام الفصل من مدة غياب الطالب... التعليم تجيب

في ١٠ نقاط.. تعرف علي إجراءات جامعة القاهرة للامتحانات

إسلام سياسي

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
رجب طيب «أردوغاز»
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
المزيد

الثقافة

فتحى إمبابى ضيف صالون سحر الرواية.. غدًا

طبيب نفسى: الرجال أكثر عرضة للمراهقة المتأخرة

«لقاء مع مبدعة».. دار «هن» تنظم ندوة مع الكاتبة رحاب إبراهيم

«المسرح والفن التشكيلي» بجمعية محبي الفنون الجميلة.. 18 يناير

صفحتنا ع الفيس بوك