خبير اقتصادى يوضح أسباب ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار

سجل متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 15.93 جنيه للشراء، مقابل 16.03 جنيه للبيع، طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصرى، بتراجع قدره 7 قروش.



وقال الدكتور علي عبد الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المصادر الدولارية للاقتصاد المصرى أسهمت فى ارتفاع سعر صرف الجنيه امام الدولا، وقد شهد عام ٢٠١٩ تحسنًا بأكثر من ١٠.٣٪، وذلك ناتج عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية وتخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس، بجانب التوقعات الإيجابية عن الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "مما لا شك فيه أن استثمارات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومى كانت لها أثر إيجابى، وذلك عن طريق إصدار مصر السندات وأذون الخزانة الدولارية".



وأشار في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الصادرات المصرية بلغت نحو 21 مليارًا و322 مليون دولار صادرات غير بترولية أول 10 أشهر بـ2019، مقارنة بـ20 مليارًا و835 مليون دولار صادرات مصر بنفس الفترة العام الماضى، كما ارتفعت إيرادات هيئة قناة السويس لـ65.7 مليار جنيه خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2019، بعد أن عاودت الإيرادات الصعود خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل 8.4 مليار جنيه في شهر أكتوبر، مقارنة بـ 7.7 و7.8 مليار جنيه، فى شهري سبتمبر وأغسطس من نفس العام.





