طالع الزمالك مبشر قبل مباراة «زيسكو».. وطارق حامد الأوفر حظًا

يستضيف نادي الزمالك اليوم 10 يناير نظيره زيسكو يونايتد بطل زامبيا، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بملعب السلام بمدينة القاهرة.



وكان الزمالك قد تعادل مع زيسكو في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، حيث تألق اللاعب الشاب مصطفى محمد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.



وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، فتوقعت خبيرة الأبراج العراقية، جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، صاحب برج الدلو، المزيد من التوفيق في الكثير من الكرات، بالإضافة الى الحارس أبو جبل الذي تألق خلال المبارتين الماضيتين.



وتنبأت خبيرة الأبراج للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بالتألق أيضًا خاصة بعد حصوله على المركز الثالث في تصنيف أفضل اللاعبين بالقارة السمراء.



أما عن زميل فريقيه مصطفى محمد، فقد تنبأت خبيرة الأبراج بمزيد من التألق والتوفيق، محذرة إياه من تجنب التسرع في اتخاذ القرارات.



وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد السلام، موعدًا للمباراة.



وجاءت قائمة الفريق التي دخلت في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة مكونة من كل من: «محمد عواد - محمد أبوجبل» في حراسة المرمى، و«محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم إمام - محمد عبد الشافي» في خط الدفاع، و«طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفي فتحي» في خط الوسط، و«عمر السعيد - مصطفى محمد» في خط الهجوم.