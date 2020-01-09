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حفظي: يوسف رزق الله احترم النقد وسمع الجميع

الخميس 09/يناير/2020 - 11:43 م
حفظي
حفظي
سناء إسماعيل
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قال السيناريست والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن إهداء الدورة الأخيرة من المهرجان للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لأن شغفه وحبه للسينما ينطبع على كتاباته ويجعلك تعشق ما شاهده.

وأضاف حفظي خلال لقائه في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي والمذاع عبر «نجوم إف إم» أنه شخص يحترم الكل حتى لو شخص صغير ويسمع للكل، وأخلاقه عالية وكان ديموقراطيا جدًا ويحترم النقد وهي صفات قليلا ما نجدها في وقتنا الحالي.

وتابع: «كان لدينا نية عندما قررنا إهداء هذه الدور لروحه أن نقدم عدة مبادرات، وعملنا كتاب وفيلم تسجيلي عن مشواره وسيرته والناس الذين عملوا فيه بذلوا مجهود كبير لأنهم كانوا يعرفونه وكل الفنانين ظهروا في الفيلم وتحدثوا عنه لأنه لم يكن لديه أي مشكلات أو عداوات مع أحد، وهذا الفيلم سيعيش طويلا، وأعد الجمهور وبالتنسيق مع عائلته نسعى لعرضه على القنوات الفضائية أو الإنترنت».

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