الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الشوباشى»: الموقف المصرى سيعدل الميزان فى ليبيا

الخميس 09/يناير/2020 - 11:40 م
الشوباشى
الشوباشى
أحلام عبدالرحمن
طباعة
علقت الكاتبة فريدة الشوباشي، على الموقف المصري الداعي إلى التهدئة ووحدة وسيادة العراق، قائلة إن «القيادة السياسية وطنية ومحترمة بالمعنى المصري والعربي، ورئيسنا رفض الدخول في نزاعات عربية - عربية، واليوم في تقديري الموقف في مصر عدل الميزان في سوريا، وسيعدل الميزان في ليبيا».

وأضافت «الشوباشي»، خلال لقائها في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الوطن العربي لابد أن يعود مرة أخرى، ولا يصح أن نتركه نهبًا لأطماع الرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأردفت: «ترامب بعد ما سرق فلوس العراقيين، عاوز ندفع له ثمن القواعد، هو حد قال لك تعال، عزمناك على القواعد؟ كفاية العراقيين اتشردوا وماتوا واتيتموا».

وعن التوترات بين واشنطن وطهران، قالت الشوباشي، إن العراق غير قادرة على تجنب التوترات، كما أن الإيرانيين دخلوا العراق بعلم أمريكا.

واختمت: «خلال الحرب العراقية الإيرانية الجيش كله لم يكن فيه شيعة وسنة، هذا التخريب حدث في نفسية العرب من اعداء الأمة العربية»، مشيرة إلى قول كيسنجر «أن أكبر ضمان لبقاء إسرائيل تفتيتت المنطقة إلى دويلات وطوائف عرقية ودينية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين دعم المجرم وعقاب المجنى عليه

المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية: العرب غير قادرين على تشكيل «ناتو» أو وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب

"رويترز": بومبيو هدد العراق خلال زيارته الأخيرة بالرد على الحشد الشعبي

التوتر في منطقة الخليج.. توقعات بعودة الأمور للهدوء مرة أخرى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

غلق شارع الهرم جزئيًا لمدة 3 أيام

منذ حوالي 7 ساعات

«الخارجية» تكشف تفاصيل رسالة السيسي للرئيس الجزائري

منذ حوالي 6 ساعات

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق (مستند)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران (فيديو)

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرئيس نيوز

رسالة للرئيس السيسي من رئيس الكونغو برازافيل بشأن ليبيا

"زراعة النواب" عن "الثورة الخضراء": نؤيده لتدارك المخاطر الناجمة عن "الممارسات الخاطئة"

ننشر تفاصيل مشروع قانون "الثورة الخضراء" المعروض على البرلمان

"مستقبل وطن": ما يحدث بين أردوغان والسراج بليبيا "باطل"

منوعات

الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة بحرية

ما هو حجم ثروة الأمير هاري وزوجته ميجان؟

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكرم موظف بدرجة "أمين جدا"

قرار جديد لتعليم كفر الشيخ بشأن عطلة "السبت"

طالبان بإعدادية الوادى الجديد يؤديان الامتحانات بنظام "برايل"

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى بناء مظلة للتسامح وقبول الآخر

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
المزيد

الثقافة

الليلة.. أعمال تراثية خالدة بمعهد الموسيقى العربية

محمود عبد الشكور: «كنت شابًا فى الثمانينيات» يتحدث عن اغتيال السادات

وائل خورشيد يكتب: أتظن أنك رأيت!

تأبين «شهيد الأدباء» في «ثقافة الغربية» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك