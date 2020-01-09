«الشوباشى»: الموقف المصرى سيعدل الميزان فى ليبيا

علقت الكاتبة فريدة الشوباشي، على الموقف المصري الداعي إلى التهدئة ووحدة وسيادة العراق، قائلة إن «القيادة السياسية وطنية ومحترمة بالمعنى المصري والعربي، ورئيسنا رفض الدخول في نزاعات عربية - عربية، واليوم في تقديري الموقف في مصر عدل الميزان في سوريا، وسيعدل الميزان في ليبيا».



وأضافت «الشوباشي»، خلال لقائها في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الوطن العربي لابد أن يعود مرة أخرى، ولا يصح أن نتركه نهبًا لأطماع الرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأردفت: «ترامب بعد ما سرق فلوس العراقيين، عاوز ندفع له ثمن القواعد، هو حد قال لك تعال، عزمناك على القواعد؟ كفاية العراقيين اتشردوا وماتوا واتيتموا».



وعن التوترات بين واشنطن وطهران، قالت الشوباشي، إن العراق غير قادرة على تجنب التوترات، كما أن الإيرانيين دخلوا العراق بعلم أمريكا.



واختمت: «خلال الحرب العراقية الإيرانية الجيش كله لم يكن فيه شيعة وسنة، هذا التخريب حدث في نفسية العرب من اعداء الأمة العربية»، مشيرة إلى قول كيسنجر «أن أكبر ضمان لبقاء إسرائيل تفتيتت المنطقة إلى دويلات وطوائف عرقية ودينية».