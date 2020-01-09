«موازنة النواب» تكشف متى يتحول الدعم العيني لنقدي؟

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مجلس النواب، ناقش مسألة تحويل الدعم من عيني إلى نقدي قبل دورين انعقاد مضوا، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من الحكومة، تعريف من هم مستحقي الدعم، واستكمال البيانات.



وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هناك وزارات ذات سيادة تعمل مع وزارة التموين ووزارة التخطيط، وعملوا قواعد بيانات، وحاليًا يقومون بالتدقيق، وربما يكون انتهوا منها، وعند التأكد من أن قواعد البيانات سليمة 100% لا مانع أن يتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي".



ولفت إلى أن التحول سيكون بعد استكمال قواعد البيانات وتدقيقها، وسيكون تدريجيًا، ومن الممكن أن يبدأ بالسلع التموينية، وينتهي بالخبز.



وصرح وزير التموين، أن الحكومة تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وتبحث الآن عن السلبيات والإيجابيات وإمكانية التطبيق كتجربة في إحدى المحافظات.

