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مادلين طبر: ندمت على اتخاذ هذا القرار

الخميس 09/يناير/2020 - 07:59 م
الفنانة مادلين طبر،
الفنانة مادلين طبر،
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة مادلين طبر، عن ندمها على قرار اتخذته في حياتها الزوجية وهو عدم الانجاب، داعية الله أن يسامحها عليه.

وقالت خلال لقائها في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنها أخذت قرارا عدم الإنجاب في بداية حياتها وكانت وقتها في عمر الـ18 عاما، وطلبت من زوجها عدم الانجاب بحجة أنها تريد أن تكمل مشوارها الدراسي، وبعد زواجها لسنوات قررت الانفصال بعد المشاكل التي دبت بينهما.

وأضافت أن ابنة شقيقتها عوضتها عن الإنجاب، لأن شقيقتها أنجبت في سن صغيرة وانفصلت هي الأخرى، فأخذت منها ابنتها "جوجو"، وهي تعيش معها منذ 30 عامًا، كما أن أبناء أشقائها معها وكانت تهتم بهم وهم من أعمار مختلفة بالإضافة إلى والديها.

وعن أكثر الصفات التي تكرهها في نفسها وهي من مواليد برج الحوت، هو أنها عديمة الثقة في الناس وشكاكة.

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