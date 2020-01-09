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فن

بعد الانفصال.. أصالة لـ العريان: «مقدر عليك ادعي» (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 06:26 م
أصالة
أصالة
محمد مجدي
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وجهت الفنانة السورية أصالة كلمات أظهرت حجم معاناتها وشعورها بالحزن الشديد عقب انفصالها من المخرج طارق العريان، عبر أغنيتها الجديدة "شامخ"، وطرحتها منذ قليل عقب يومين فقط من الانفصال رسميًا.

الأغنية كتبها الأمير بدر بن محمد، وكانت باللهجة الخليجية، تناولت مأساة أصالة وشعورها بالكسرة على حد وصف كلماتها وكانت كالتالي، حروف الصمت مكسورة فصدري صوت يجرحني بصرخه ماوصلت سمعي ولا حتى درت عني تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمده عزي.

كما أظهرت أصالة حالة سماحة كبيرة خلال كلمات الأغنية، عندما قالت: «وأنا مقدر عليه ادعي على غيره أنا بدعي وأنا حسبي على غيره ولو ما كان ظالمني ولو شامخ وأنا شامخ أحس الضعف في همسي وأنا أداري وأنا داري كثير الصبر يقهرني».

الأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل، وتعيش أصالة حالة من النشاط الفني وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة في فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد.

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