نتنياهو يدرس خوض انتخابات الكنيست بقائمة موحدة

يفكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يتم جمع أحزاب اليمين الإسرائيلي في قائمة واحدة لخوض انتخابات الكنيست، المقررة في 2 مارس المقبل، باستثناء الأحزاب الدينية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأوضحت مصادر مقربة من نتنياهو أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن الأمر، مشيرةً إلى أنه ما زال يدرس الشكل الأفضل لخوض الانتخابات المقبلة والحصول على غالبية الأصوات.



وأعلن الكنيست الإسرائيلي، في 12 ديسمبر الماضي، عن حله رسميًا والتوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يومًا، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية الأصوات.