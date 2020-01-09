معاينة حريق فيلا إيهاب توفيق: النيران التهمت الطابق الأول

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر؛ لمعاينة حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق، وكشفت المعاينة الأولية عن احتراق كافة محتويات الفيلا، والتهام النيران الطابق الأول بالكامل وانتقلت إلى الثاني لكن تم إخمادها.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا الفنان إيهاب توفيق، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.



تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرًا بالاختناق، كما أصيب عدد آخر من العاملين بالاختناق.



ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.