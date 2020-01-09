سامح شكري إلى الجزائر حاملًا رسالة من السيسي إلى تبون

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إلى العاصمة الجزائرية؛ لإجراء مشاورات حول العلاقات الوطيدة بين البلدين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنَّ شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حاملًا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إليه.



ويلتقي شكري أيضًا نظيره الجزائري صبري بوقادوم، إذ من المقرر أن يبحثا سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدمًا، فضلًا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.



وكان شكري استضاف اجتماعًا خماسيًا، أمس الأربعاء، بحضور وزراء خارجية فرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا.

