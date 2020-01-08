-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أفواه مفتوحة لا تبتسم».. مجموعة قصصية جديدة للقاص أحمد أبودياب

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:47 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن دار الكنزي المجموعة القصصية «أفواه مفتوحة لا تبتسم» للقاص أحمد أبودياب، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.

وقال أحمد أبودياب: «كتبت هذه المجموعة في ثلاث سنوات ما بين التجهيز والكتابة والتنقيح وغيرها».

وأضاف «أبودياب»، في تصريح لـ«الدستور»: «تدور المجموعة في نطاق إنساني أقرب إلى مشروع مكمل لبعضه البعض، وتتطرق قصص المجموعة من خلال أقسام ثلاثة باب اليومي والمعاش، وتلفت الانتباه لما قد يسقط سهوًا من حساباتنا الإنسانية، خلال ركضنا في اتجاه الحياة دون الالتفات إلى ما قد ينسحق فينا أو بجوارنا، القسم الأول بداية من قصص واقعية تكشف عن بعض من المآسي الجماعية التي تخلّفها الحروب المعلنة بين البشر وويلاتها على المنتصر قبل المغلوب».

وتابع: «ومرورًا بواقعية القسم الثاني التي امتزجت بالسحرية وهي تنقّب عن الحروب الخفية التي تدور في ذوات من هم حولنا وفي ذواتنا أيضًا، ثم التماهي من خلال القسم الثالث وقصصه مع عالم من الفانتازيا التي تتماس بمعقوليتها وجنونها مع أغوار النفس البشرية المستترة في محاولة لسبر بعض منها واستنباطها».

يذكر أن أحمد أبودياب قاص وشاعر صدر له من قبل التقاط الغياب مجموعة قصصية عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وكتاب خراط البنات وهو نصوص مسرحية مشتركة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعتبر «أفواه مفتوحة لا تبتسم» مجموعته القصصة الثانية، وكانت سابقًا قد حصلت على تنويه جائزة الشارقة في الدورة الـ21.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

احتجاز 20 صيادًا من دمياط في اليمن

منذ حوالي 8 ساعات

4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

منذ يوم

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

الصور

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

الأكثر قراءة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

الوفاق الليبية تتراجع وتعلن ترحيبها باستئناف الحوار

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان الوفاق بطرابلس

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

6 نصائح لتربية الأطفال كأمراء بريطانيا

8 مأكولات صحية لخفض السكر فى الدم

مرض خطير وراء العديد من حالات الانتحار

احذر.. التوتر النفسي يهدد سلامة الرؤية

الرئيس نيوز

الجيش الليبي: خطة تحرير سرت اعتمدت على المفاجأة والصدمة

القابضة للكهرباء تطلب موظفين للعمل بنظام النقل والإعارة.. التفاصيل

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

تركيا تعلن مقتل 4 من جنودها في تفجير شمالي سورية

منوعات

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

كشكول

"دراسات دمنهور" بلا غش فى اليوم الرابع من الامتحانات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات النقل من معاهد الخانكة

4 محظورات في لجان الثاني الثانوي.. تعرف عليهم

عميد دار علوم القاهرة: قيادات الإخوان رسمت صورة ذهنية سيئة عن الكلية

إسلام سياسي

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«أفواه مفتوحة لا تبتسم».. مجموعة قصصية جديدة للقاص أحمد أبودياب

15 يناير.. انطلاق فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية بالقاهرة

بيجاد سلامة: الرقص مظلوم فى العملية التوثيقية

«عيل بيطيّر غناويه للقاهرة» ديوان جديد للزميل خلف جابر

صفحتنا ع الفيس بوك