«أفواه مفتوحة لا تبتسم».. مجموعة قصصية جديدة للقاص أحمد أبودياب

صدر حديثًا عن دار الكنزي المجموعة القصصية «أفواه مفتوحة لا تبتسم» للقاص أحمد أبودياب، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقال أحمد أبودياب: «كتبت هذه المجموعة في ثلاث سنوات ما بين التجهيز والكتابة والتنقيح وغيرها».



وأضاف «أبودياب»، في تصريح لـ«الدستور»: «تدور المجموعة في نطاق إنساني أقرب إلى مشروع مكمل لبعضه البعض، وتتطرق قصص المجموعة من خلال أقسام ثلاثة باب اليومي والمعاش، وتلفت الانتباه لما قد يسقط سهوًا من حساباتنا الإنسانية، خلال ركضنا في اتجاه الحياة دون الالتفات إلى ما قد ينسحق فينا أو بجوارنا، القسم الأول بداية من قصص واقعية تكشف عن بعض من المآسي الجماعية التي تخلّفها الحروب المعلنة بين البشر وويلاتها على المنتصر قبل المغلوب».



وتابع: «ومرورًا بواقعية القسم الثاني التي امتزجت بالسحرية وهي تنقّب عن الحروب الخفية التي تدور في ذوات من هم حولنا وفي ذواتنا أيضًا، ثم التماهي من خلال القسم الثالث وقصصه مع عالم من الفانتازيا التي تتماس بمعقوليتها وجنونها مع أغوار النفس البشرية المستترة في محاولة لسبر بعض منها واستنباطها».



يذكر أن أحمد أبودياب قاص وشاعر صدر له من قبل التقاط الغياب مجموعة قصصية عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وكتاب خراط البنات وهو نصوص مسرحية مشتركة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعتبر «أفواه مفتوحة لا تبتسم» مجموعته القصصة الثانية، وكانت سابقًا قد حصلت على تنويه جائزة الشارقة في الدورة الـ21.