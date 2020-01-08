خبير استراتيجي: الضربات الإيرانية في العراق لم تسبب خسائر بشرية

قال اللواء محمد عبد المقصود، الخبير الاستراتيجي، إن الضربات الإيرانية التي تم توجيهها إلى قاعدتي عين الأسد وحرير، كانت منسقة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "التنسيق تم بين إيران والحكومة العراقية بأنه سيتم قذف مواقع عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية، وهذا يعطي نوعا من الإنذار المبكر، الذي بموجبه تأخذ أمريكا حذرها وكذلك الحكومة العراقية".



وأكد أن التنبيه المسبق لهذه الضربات تسبب في عدم وقوع خسائر بشرية كثيرة، لافتا إلى أن الخسائر المعلنة محدودة للغاية.



وكانت إيران، قد وجهت 10 صواريخ فجر اليوم إلى قاعدتي عين الأسد وحرير، التابعين لأمريكا، وذلك ردًا على مقتل أمريكا لقاسم سليماني.