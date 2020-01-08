مدحت يوسف: لا يمكن الاستغناء عن مصر كمحور إقليمي لتداول الطاقة

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إنه لا يمكن الاستغناء عن مصر كمحور إقليمي لتداول الطاقة لدول الجوار، والمحور الحقيقي لتداول الطاقة لا بد أن يكون عبر مصر.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع دول الجوار ترتبط بتعاقدات مع مصر عن طريق تصدير الغاز الخاص بها بسبب التسهيلات المصرية الموجودة داخل البلد، وهذا يشكل أمرين الأول عائدات ضخمة جدًا وتشغيل كامل لمحطات الإسالة المصرية ووضعية مصر كمحور إقليمي دولي للطاقة.



وذكر أن مصر لديها استدامة في توفير الغاز الطبيعي، لأن الحقول طويلة الأجل.



وأشار إلى أن هذه الاستدامة تتيح لمصر إقامة مشروعات صناعية ضخمة جدًا ويؤدي لنجاح الاستثمارات نتيجة توافر الطاقة لفترات زمنية طويلة وهذا يعطي وضعية محفزة للمستثمرين لإقامة مشروعات داخل مصر.

