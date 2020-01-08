مي نور الشريف تؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقتها (صور)

تؤدي الفنانة مي نور الشريف، مناسك العمرة برفقة شقيقتها سارة، ونشرت صورا لهما من داخل الحرم المكي عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلقت مي الشريف، على الصور قائلة: "اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام"، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي هنأتها على العمرة وتغزلت في جمالهما بالحجاب.



يذكر أن آخر أعمال مي نور الشريف، هو مسلسل "اللهم إني صائم"، والذي عرض في السباق الرمضاني قبل الماضي، وشارك في بطولته كل من مصطفى شعبان وماجدة زكي ووفاء صادق.

