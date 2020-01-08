إغلاق آلاف المؤسسات التجارية في تركيا

تضرر عشرات الآلاف من العمال والحرفيين الأتراك، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات بسبب سياسات حكومة رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية.



وكشف «اتحاد الحرفيين والصُناع» في تركيا، عن ترك حوالي 115 ألف حرفي وصاحب شركات أعمالهم خلال عام 2019 فقط معلنين إفلاسهم، ليكون الرقم الأكبر في تاريخ البلاد خلال السنوات التسع الأخيرة، وبخلاف ذلك ارتفعت ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% خلال عام واحد، وفق وكالة "tarafsiz haber" التركية.



وأوضح "اتحاد الحرفيين والصُناع" أن عدد الحرفيين الذين تركوا أو علقوا أعمالهم خلال السنوات الـ 15 الماضية بلغ مليونا و896 ألفا، مؤكدا تراجع عدد الحرفيين بتركيا إلى 1.8 مليون حرفى.



وأكد اتحاد الحرفيين والصُناع أن الإفلاس الأكبر الذى شهدته تركيا خلال السنوات السابقة كان فى عام 2005، حيث أفلس 282 ألف حرفى والمرة الثانية كانت عام 2011 حيث أفلس 143 ألف حرفي.



وكشفت التقارير عن ارتفاع حجم الديون على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها الآلاف وأصبحت غير قادرة على سداد ديونها، فقد ارتفع حجم ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بنسبة 50% في عام 2019، حيث بلغت 60 مليارًا و382 مليون ليرة تركية.



وأكدت مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية (TEPAV) أنه وفقًا للبيانات الصادرة في سبتمبر 2019، انخفض عدد الشركات في 67 مقاطعة مقارنة بشهر سبتمبر 2018، حيث وصل عدد المؤسسات التي يتم تدشينها سنويًا في تركيا، إلى 24 ألف مؤسسة بمعدل 1.3%.