في ذكرى ميلادها.. تصريحات صادمة لمريم فخر الدين عن فاتن حمامة

تعتبر مريم فخر الدين واحدة من أكثر فنانات جيلها تألقًا وحضورًا، نظرًا لجمالها الهادي، الذي اعتبره عدد من المخرجين نموذجًا لجمال فتيات الطبقة الأستقراطية، وظهر هذا جليًا عندما تم اختيارها لأداء شخصية "إنجي"، في فيلم رد قلبي.



حضور على الشاشة:

رغم الجمال الهادئ والأداء التمثيلي الساحر الذي تمتعت به الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، إلا أن حياتها الخاصة كانت مليئة بالصخب والأحداث، الخلافات، التي تعبر عن شخصية صدامية إلى حد كبير.



وكانت آراء مريم فخر الدين صادمة عند سؤالها عن رأيها بممثلة زميلة سواء في نفس فترتها، أو حتى النجمات الشبات، الأمر الذي جعلها وحتى آخر لحظة في حياتها، فنانة مثيرة للجدل.



اليوم تحل علينا ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة التي ولدت في الثامن من يناير عام 1933، "الدستور" ترصد تفاصيل الخلاف بينها وبين فاتن حمامة حول لقب سيدة الشاشة العربية:



زواج مريم فخر الدين من عائلة تزوجت بها فاتن حمامة:

ربما لا يعرف كثيرون أن فاتن حمامة، ومريم فخر الدين، تجمعهما صلة قرابة قديمة نتجت عن زواج عز الدين ذوالفقار من فاتن، ومحمود ذوالفقار من مريم، غير أن هذه العلاقة لم تمنع الأخيرة من خلق حالة من الجدل استمرت حتى وفاتها.



مريم فخر الديم:"أنا جمالي جمال ملوك"

بدأ الجدل عندما سألت مريم فخر الدين حول رأيها في فاتن حمامة فقالت: "أنا جمالى جمال ملوك لكن فاتن جمالها جمال فلاحين".



وقع رأي مريم فخر الدين على فاتن حمامة، مثل الصاعقة، لكنها لم تستخدم نفس الأسلوب الذي سلكته الأولى، واكتفت برد دبلوماسي عندما سوالها عن رأيها في مريم، قائلة: "علمونا أهلنا فى الفلاحين ما نردش على الكلام الفاضى".



الخلاف حول لقب سيدة الشاشة العربية:

لم تقتصر المناوشات عند هذا الحد، ولم يمنع عدم رد فاتن حمامة على الإهانة التي وجهتها إليها مريم فخر الدين في وقت سابق عن الكف من ذكرها أمام الشاشات، وتعتبر الأزمة الأشهر، في حياة الثنانئ عندما رفضت مريم توصيف فاتن بسيدة الشاشة.



رفضت مريم فخر الدين منح فاتن حمامة لقب "سيدة الشاشة" في حوار لبرنامج "ساعة صفا" مع صفاء أبو السعود قائلة: "لو هي سيدة الشاشة أنا وشادية خادمين الشاشة!".

