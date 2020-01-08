ملامح اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص

كشف محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن ملامح الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، مشيرًا إلى أن هناك علاقات وطيدة تربط بينهم، ومن أبرزها رفض الدول الخمس التدخل تركي في ليبيا.



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اجتماع الدول الخمس يأتي لدراسة الانتهاكات التي تقوم بها تركيا، وذلك لإعاقة الجهود الدولية، وفي مقدمتها جهود المبعوث الأممي للأمم المتحدة بالإضافة للجهود اللبنانية.



وأوضح محمد عبدالحكم، أن الاجتماع يتناول استمرار أعمال التخريب التركية في الشرق الأوسط، وإعاقتها للشركات الأمريكية والأوروبية.