أول ظهور لـ محمود ياسين في 2020: «أحمل لكم المحبة» (فيديو)

ظهر الفنان محمود ياسين مرة أخرى بعد غياب طويل عن الأنظار والجمهور؛ حرصًا منه على تهنئة الإخوة المسيحيين بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد، وذلك عبر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيس بوك".



وتحدث ياسين، خلال مقطع الفيديو الذي نشره قائلًا: "فرصة جميلة جدًا إني ألاقي الكاميرا قدامي، وأنا أحمل كل المحبة والتقدير للإخوة المسيحيين والمسلمين".



وتابع قائلًا: "ربنا يعيد عليكوا كل الأيام والمناسبات بالصحة والسعادة، ودايمًا أشقاء وأحباب".