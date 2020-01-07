بيسكوف: بوتين والأسد ناقشا استعادة كيان الدولة السورية

أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد ناقشا سبل استعادة كيان الدولة وسلامة الأراضي في سوريا خلال اجتماعهما في دمشق.



ونقلت وكالة أنباء روسية عن بيسكوف قوله للصحفيين: "أشار بوتين خلال حديثه مع الأسد إلى أنه الآن يمكن القول بكامل الثقة إنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية وحدة الأراضي للبلد"، مضيفًا أن "بوتين كان قد أشار إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق".



وأشار بيسكوف إلى أن الأسد، بدوره، شكر بوتين على الزيارة، قائلا: "الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا".



وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وصل إلى دمشق وزار مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.



وقال بيسكوف للصحفيين: "من المطار توجه فلاديمير بوتين إلى مقر فريق القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية".



وأضاف: "وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري، بشار الأسد... واستمع رئيسا الدولتين إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".